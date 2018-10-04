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''Л/ДНР'' решили отомстить за потери: ранены бойцы ВСУ

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В четверг, 4 октября, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два защитника Украины получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что зафиксированные обстрелы проводились в период от 7 до 18 часов.

Кроме того, террористы на Донбассе трижды применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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"Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь", - отметили в сводке.

Опорные пункты ВСУ вблизи Шумов и Южного были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки, Марьинки и Павлополь - стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Крымского и Луганского применялись станковые гранатометы.

"Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехово, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм", - сказано в сообщении.

''Л/ДНР'' решили отомстить за потери: ранены бойцы ВСУ

Карта ООС по состоянию на 4 октября

Пресс-служба Минобороны Украины

Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника для прекращения обстрела. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем ОС.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе боевых действий на Донбассе 3 октября двое террористов "Л/ДНР" были убиты, еще двое - ранены.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаВооруженные силы УкраиныООС
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Скала Богдан
Скала Богдан
Відповісти і нехай гине бидло і так зване,, мирное население " від них толку мало , це горі на ногах України.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
два карателя? маловато...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Мочат шахтеры нацистов, молодца)) Гниль бандеровскую уничтожать святое дело.
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