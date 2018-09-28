''Л/ДНР'' развязали жесткие бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

В пятницу, 28 сентября, в результате боевых действий на Донбассе два бойца ВСУ получили ранения.
Как передает пресс-центр штаба ООС в Facebook, террористы "Л/ДНР" 13 раз обстреляли позиции защитников Украины, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.
"Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - написано в сводке.
"Опорные пункты вблизи Новолуганского, что на Светлодарском направлении, и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил у того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - сказано в сообщении.
Бойцам ВСУ пришлось осуществлять огневое воздействие на террористов, чтобы те прекратили обстрелы.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе при странных обстоятельствах погиб украинский стрелок.
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