''Л/ДНР'' развязали жесткие бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

В пятницу, 28 сентября, в результате боевых действий на Донбассе два бойца ВСУ получили ранения.

Как передает пресс-центр штаба ООС в Facebook, террористы "Л/ДНР" 13 раз обстреляли позиции защитников Украины, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - написано в сводке.

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"Опорные пункты вблизи Новолуганского, что на Светлодарском направлении, и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил у того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - сказано в сообщении.

Бойцам ВСУ пришлось осуществлять огневое воздействие на террористов, чтобы те прекратили обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе при странных обстоятельствах погиб украинский стрелок.