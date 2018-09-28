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''Л/ДНР'' развязали жесткие бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

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В пятницу, 28 сентября, в результате боевых действий на Донбассе два бойца ВСУ получили ранения.

Как передает пресс-центр штаба ООС в Facebook, террористы "Л/ДНР" 13 раз обстреляли позиции защитников Украины, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - написано в сводке.

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"Опорные пункты вблизи Новолуганского, что на Светлодарском направлении, и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил у того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - сказано в сообщении.

Бойцам ВСУ пришлось осуществлять огневое воздействие на террористов, чтобы те прекратили обстрелы.

''Л/ДНР'' развязали жесткие бои на Донбассе: ВСУ понесли потери

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе при странных обстоятельствах погиб украинский стрелок.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Да уберите этот пресс-центр. Зовите Тымчука! тогда никаких потерь не будет.
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Нитлаков Дмитрий
Нитлаков Дмитрий
У фашистов бандер пятничный запой.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мля.. "щит Европы".. Шахтеры разделывают на раз два..
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