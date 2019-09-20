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20 сентября • обновлено в 07:44
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"Л/ДНР" развязали серьезные бои на Донбассе: ВСУ выстояли

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Ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 сентября.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Новости
ВСУ заткнули "Л/ДНР": в ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

  • вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

  • трижды неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

  • вблизи Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм.

"Л/ДНР" развязали серьезные бои на Донбассе: ВСУ выстояли

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Золотого – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Орехово – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Майского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились тревожные новости с Донбасса. Стало известно, что "Л/ДНР" строят новые позиции.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
После семи выстрелов "выстояли"? Вояки, одвiчнi лицарi. Слава героям. Ёпта!
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Кор Павел
Кор Павел
А что Донецк пошёл на штурм позиции ВСУ.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Серьёзные бои из семи выстрелов,вот когда вас в катлы загоняли, там у вас свиньи ВСУшные в день по сотни смердячих и раненых ВСУшных алкашей было,вот это были славные бои.
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