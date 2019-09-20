"Л/ДНР" развязали серьезные бои на Донбассе: ВСУ выстояли

Ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 сентября.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

трижды неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Золотого – из стрелкового оружия;

неподалеку Орехово – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Майского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились тревожные новости с Донбасса. Стало известно, что "Л/ДНР" строят новые позиции.

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