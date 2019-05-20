"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ жестко ответили

В понедельник, 20 мая, террористы "Л/ДНР" на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В ходе боев один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС. Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 18:00.

Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС по состоянию на 20 мая

Все обстрелы было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Террористы открывали огонь по позициям Объединенных сил:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Гнутово;

с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у села Старогнатовка;

с автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное.

Иллюстрация. Война на Донбассе depo.ua

В пресс-центре ООС подчеркнули, что на вражеские провокации украинские военные дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, 19 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Еще трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения ООС 18 мая.

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