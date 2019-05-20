ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ жестко ответили

11тЧитать материал на украинском

В понедельник, 20 мая, террористы "Л/ДНР" на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В ходе боев один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС. Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 18:00.

Уточняется, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
Родом из России: опубликованы фото убитых на Донбассе террористов
Карта ООС по состоянию на 20 мая

Карта ООС по состоянию на 20 мая

Все обстрелы было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Террористы открывали огонь по позициям Объединенных сил:

  • со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Гнутово;

  • с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у села Старогнатовка;

  • с автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

depo.ua

В пресс-центре ООС подчеркнули, что на вражеские провокации украинские военные дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, 19 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Еще трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения ООС 18 мая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныООСНовости ДНРНовости ЛНРНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
171
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Прикольный долболоб придумывает заголовки. Как украинские каратели жёстко ответили? Ранили своего? Хотя да, новость хорошая, ещё одному карателю, ненужную часть тела оторвало.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Пигин Макс, тебе ничего не отрывало, просто ты от рождения живёшь без головы, не нужной ватнику части тела. И судя по-всему у тебя это врождённый дефект, связанный с хроническим алкоголизмом родителей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения