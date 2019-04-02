"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ несут потери

Во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что все 10 обстрелов проводились из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка;

с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;

со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли ВСУ:

трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка;

дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.

Новости В России заявили о решительном шаге по Донбассу после выборов в Украине

Иллюстрация. Зона ООС Укринформ

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подытожили в пресс-службе.

Напомним, 1 апреля террористы четыре раза обстреляли позиции Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!