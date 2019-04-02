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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ несут потери

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Во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что все 10 обстрелов проводились из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза:

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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ несут потери

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

  • с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка;

  • с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;

  • со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли ВСУ:

  • трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;

  • из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка;

  • дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.

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Иллюстрация. Зона ООС

Иллюстрация. Зона ООС

Укринформ

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подытожили в пресс-службе.

Напомним, 1 апреля террористы четыре раза обстреляли позиции Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"ООСВооруженные силы Украины
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как же бесят эти патрыотычны стоны . Еще вчера Обозреватель радостно публиковал реляции о том как кого то "ужалил снайпер" . А чего вы бля ожидали ? Сегодня ваш снайпер кого то убивает(чьего то тына брата, мужа,друга ) .А завтра оттуда такой же снайпер убивает вашего бойца (чьего т сына брата мужа ,друга )
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- Справедливость
- Справедливость
Poroshenko Petro "Не подскажешь где в России с фашисткой символикой ходят?" Вот и они, включая даже православный российский фашизм, +54 фашистских организации - http://www.urokiistorii.ru/sites/all/files/image/40_-_nacionalisticheskiy_pogrom_11_dekabrya_2010.jpg http://pora-valit.com/wp-content/uploads/2015/08/03.jpg http://politsovet.ru/uploads/posts/2012-04/1334748728_mitropolit.jpg https://otvet.imgsmail.ru/download/u_0f6365573d957122e30ab9ec66acf392_800.jpg
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
- Справедливость, ну и дебильное ты, как и твой урод алкаш.
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистские организации России, вот некоторые из них: 1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП 2. Другая Россия 3. Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память» 4. ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“ 5. ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ 6. Движение «Александр Баркашов» 7. Национально-державная партия России — НДПР 8. Народная национальная партия — ННП 9. Истинное русское национальное единство — ИРНЕ 10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС 11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА) 12. Гвардия Христа 13. Национальный союз — НС 14. Союз православных хоругвеносцев— СПХ 15. Союз русского народа — СРН 16. Северное братство — СБ 17. Черная Сотня 18. Движение "Парабеллум" 19. Национал-социалистическая партия Руси — НСПР 20. Партия Свободы — ПС 21. Русский Образ 22. Национал-синдикалистское наступление — НСН Российский общенародный союз — РОС 23. Национально-Демократическая Партия — НДП 24. Новая Сила 25. Общественное двжение "Русские" 26. Великая Россия — ВР 27. Национал-демократический альянс — НДА 28. Народный собор — НС 29. Русское Имперское Движение — РИД 30. НСР(Национальный Союз России) 31. Собор русского народа — СРН 32. Русское общественное движение — РОД 33. Национальное русское освободительное движение — НРОД 34. Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь» 35. Национал-патриоты России — НПР 36. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС 37. Нация Свободы — НС 38. Русское Национал-патриотическое движение 39 Сопротивление 40. Конгресс русских общин 41. Реструкт 42. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Движение "РАССВЕТ") 43. Национальная организация русских мусульман 44. Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ 45. Национал-социалистическое общество — НСО 46. Национал-большевистская партия — НБП 47. Славянский союз — СС 48. Фронт национал-революционного действия (ФНРД) 49. Русский общенациональный союз — РОНС 50. Лига обороны Москвы 51. Формат 18
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CARGO 100
CARGO 100
Я думаю, шо с 21-го апреля, после второго тура, шахтёры начнут вас поздравлять с прошедшим днём рождения Гитлера ...
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