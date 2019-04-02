"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: ВСУ несут потери

Во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что все 10 обстрелов проводились из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза:
из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
с подствольных гранатометов – вблизи города Авдеевка;
с автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово;
со станковых противотанковых гранатометов – возле села Широкино.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли ВСУ:
трижды – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новозвановка;
из минометов калибра 120 мм – вблизи села Екатериновка;
дважды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная.
Иллюстрация. Зона ООС
Укринформ
"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подытожили в пресс-службе.
Напомним, 1 апреля террористы четыре раза обстреляли позиции Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Один украинский военнослужащий получил ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.
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