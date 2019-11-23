"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ тяжелые потери

За минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что террористы применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:
у Талаковки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Песков – из стрелкового оружия;
вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Война на Донбассе
Багнет
Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;
дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Карта ООС
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.
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