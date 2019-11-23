"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ тяжелые потери

За минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что террористы применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:

у Талаковки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков – из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе Багнет

Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;

дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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