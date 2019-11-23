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23 ноября • обновлено в 08:06
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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ тяжелые потери

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За минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что террористы применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 82 и 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:

  • у Талаковки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Песков – из стрелкового оружия;

  • вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Багнет

Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;

  • дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Генеральный штаб ВСУ террористы "ДНР"
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