"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: в ВСУ случилась трагедия

За минувшие сутки, 18 июля, террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В зоне ООС погиб один украинский военный, двое получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения во время вражеских обстрелов", – сказано в сводке.

Отмечается, что противник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" девять раз обстрелял позиции ВСУ. Обстреляны позиции вблизи Песков, Троицкого, Камянки, Водяного, Ломакино, Пищевика. Огонь вели из минометов калибра 120 мм и 82 мм, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, станкового и ручного противотанкового гранатомета, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны один раз из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в окрестностях Майорска.

С начала текущих суток, 19 июля, боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Широкиним.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие обстрела террористов "Л/ДНР" на Донбассе погиб старший солдат Дмитрий Лисовол.

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