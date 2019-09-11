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"Л/ДНР" устроили ад: на Донбассе пострадали шестеро бойцов ВСУ

14.4т Читать материал на украинском

Во вторник, 10 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили ранения, еще двое – боевые травмы.

Как сказано в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции украинских защитников, применив запрещенное "Минском" оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Пищевика - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Катериновки - с автоматического гранатомета;

  • вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новозвановки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

"Л/ДНР" устроили ад: на Донбассе пострадали шестеро бойцов ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Также накануне украинские защитники метким выстрелом уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Боевые травмы" - это опять шаровары стирать?
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Иванов Славик
Иванов Славик
Ржунимагу Феофан, Обосранные шаровары это серьезная психологическая и моральная травма ！
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Юг Руси
Юг Руси
"Л/ДНР" устроили ад: на Донбассе пострадали шестеро бойцов ВСУ" - "Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов " - Ну вот вам и ответочка прилетела ))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Юг Руси, вчера писали про смерть ополченца из Тореза, то была блескучая перемога, и вот опять.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией! война до полной победы!
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