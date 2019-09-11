"Л/ДНР" устроили ад: на Донбассе пострадали шестеро бойцов ВСУ

Во вторник, 10 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили ранения, еще двое – боевые травмы.
Как сказано в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции украинских защитников, применив запрещенное "Минском" оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Пищевика - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Катериновки - с автоматического гранатомета;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новозвановки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.
Также накануне украинские защитники метким выстрелом уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.
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