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17 сентября • обновлено в 08:21
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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: случилась трагедия

3.3т Читать материал на украинском

Во вторник, 17 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи погиб украинский воин.

Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Украинских воинов обстреляли вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета. Также под обстрел попали позиции неподалеку Железного.

Новости
Били из минометов: на Донбассе развернулись жестокие бои

За минувшие сутки террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: случилась трагедия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;

  • вблизи Новотошковское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;

  • вблизи Новгородского – из стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена "формула Зеленского" по освобождению Донбасса и прекращению боевых действий.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какой чудесный день, Когда дохнет ВСУшная мра-зь воздух становится чисще, чувствуете!! Как дышется легко.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже двадцать второй ВСУшный утырок что подох с начала месяца и ещё 47-300 подранков.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
========при выполнении боевой задачи погиб украинский воин.====== Фапщет минские договоренности обязывают украинцев сидеть на опе ровно, и не проводить ни каких боевых задач …. И да Зеля как и Парашенко совсем не хочет мира посему украинцы у вас что ни день то один - два жмура … впрочем вы уже привыкли …. помню несколько лет назад украинцы на обозе каждый вонючий трупик сопливо облизывали - а щас - сдох максим и уй с ним...
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