"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: случилась трагедия

Во вторник, 17 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи погиб украинский воин.

Он получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Украинских воинов обстреляли вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета. Также под обстрел попали позиции неподалеку Железного.

За минувшие сутки террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;

вблизи Новотошковское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;

вблизи Новгородского – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена "формула Зеленского" по освобождению Донбасса и прекращению боевых действий.

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