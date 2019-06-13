"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе и получили по зубам: озвучены потери

В четверг, 13 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook. ВСУ дали адекватный ответ, уничтожив, как минимум, двух террористов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

в районе населенного пункта Водяное, из направления Азов – из стрелкового оружия;

Новоселовка вторая, из направления населенного пункта Крутая Балка – гранатометы различных систем;

вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка – с ручного противотанкового гранатомета;

Новотроицкое, по направлению Докучаевск – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

Лебединское, со стороны населенного пункта Саханка – крупнокалиберные пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Боровское, из направления Первомайск – из артиллерии калибра 152 мм;

Луганское, из направления Калиновка – автоматический гранатомет;

вблизи населенного пункта Золотое-4, из направления Золотое-5 – 82 мм минометы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие;

Зайцево – ручной противотанковый гранатомет.

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Отмечается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы противника.

Как уточнил в Twitter донецкий блогер Александр Чернов, по состоянию на 20:00 13 июня, в районе Первомайска был ликвидирован, как минимум, один боевик. Еще один террорист уничтожен в районе Кадиевки-Стаханова. Он сообщил также о раненом бойце незаконного вооруженного формирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский беспилотник уничтожил военную технику террористов "на миллионы".

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