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23 декабря • обновлено в 08:26
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"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: убит воин

3.2т
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Один украинский воин погиб в результате боевых действий на Донбассе 22 декабря. Еще один военный был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Песков – из стрелкового оружия;

  • недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Красногоровки – из стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: убит воин

3 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • возле Новгородского – минометы калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" ударили из минометов по мирному населению.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Л/ДHP" развязали адские бoи на Донбаcce....у poccийских вoйск сегодня выходной от бoёв??
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4
0
Юг Руси
Юг Руси
Иваненко Виталий, "pоссийско-aккупационно-тeppористические вoйcка" не умеют "развязывать аццкие" бoи, только - ЛДHP )))
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Пишите правильно - "ВСУ обocpaлись"
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фил филька
фил филька
трагически
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5
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