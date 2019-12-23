"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: убит воин

Один украинский воин погиб в результате боевых действий на Донбассе 22 декабря. Еще один военный был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Песков – из стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

3 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Новгородского – минометы калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" ударили из минометов по мирному населению.

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