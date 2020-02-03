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3 февраля • обновлено в 08:33
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"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: много раненых

3.2т
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Двое украинских воинов получили ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 2 февраля.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по украинским позициям, а именно:

  • два раза вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: много раненых

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • четыре раза в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Крымского – с 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Новотошковским – с миномета калибра 120 мм - 6 мин;

  • недалеко от населенного пункта Гладосово – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина убили защитницу Украины, военного медика Клавдию Сытник, у которой осталась 12-летняя дочь.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Два раненых и один травмированный? Травмированный как получился? Споткнулся и нос разбил? Прыгал и ногу сломал? Орал и глотку надорвал?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Они там серую зону на один километр захватили теперь ,их как крыс выкуривают.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это очень здорово столько ВСУшных калек, Те что травмированные ,это без кистей и стоп ,а те что тяжело раненые ,это по самую сраку в обрубках,
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