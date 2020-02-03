"Л/ДНР" развязали адские бои на Донбассе: много раненых

Двое украинских воинов получили ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 2 февраля.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по украинским позициям, а именно:
два раза вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
рядом с Васильевкой – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
четыре раза в районе населенного пункта Луганское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Крымского – с 82-мм миномета – 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Новотошковским – с миномета калибра 120 мм - 6 мин;
недалеко от населенного пункта Гладосово – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина убили защитницу Украины, военного медика Клавдию Сытник, у которой осталась 12-летняя дочь.
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