''Л/ДНР'' провалили атаку: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 1 февраля двух оккупантов уничтожили, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Павлополь и Красногоровки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" подверглись обстрелам окрестности хутора Вольный и населенного пункта Крымское.
Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Как сообщал OBOZREVATEL, за январь 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" ликвидировали около 75 боевиков и почти 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.
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