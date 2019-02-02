''Л/ДНР'' провалили атаку: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

На Донбассе 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 1 февраля двух оккупантов уничтожили, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Павлополь и Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" подверглись обстрелам окрестности хутора Вольный и населенного пункта Крымское.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, за январь 2019 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" ликвидировали около 75 боевиков и почти 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.

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