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11 февраля • обновлено в 20:04
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"Самоликвидировались под боярышником": наемники Путина признали новые потери на Донбассе. Видеофакт

1.6т
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В сеть попала информация о двух террористах "Л/ДНР", которые якобы самоликвидировались в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с пропагандистом "русского мира" Максимом Фоминым, который раскрыл правду о потерях наемников России, опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Орки самоликвидируются попарно. А спикеры Дирляндии об этом умалчивают. Конечно, зачем об алкашне и их "подвиге" под действием боярышника рассказывать. А вот Фомин рассказывает", – написал военный.

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Наемники Путина признали новые потери на Донбассе

Наемники Путина признали новые потери на Донбассе

dialog.ua

"Буквально за несколько дней на этой же позиции (Золотое-5, где ликвидировали 4 террористов – Ред.) погибло ещё 2 человека", – рассказал Фомин.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс Новости ЛНР
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
"которые якобы самоликвидировались" - ЯКОБЫ здесь главное ! Обозреватель молодец- исправляется, могли бы написать - Которые Мощно самоликвидировались
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