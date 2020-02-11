"Самоликвидировались под боярышником": наемники Путина признали новые потери на Донбассе. Видеофакт

В сеть попала информация о двух террористах "Л/ДНР", которые якобы самоликвидировались в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с пропагандистом "русского мира" Максимом Фоминым, который раскрыл правду о потерях наемников России, опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Орки самоликвидируются попарно. А спикеры Дирляндии об этом умалчивают. Конечно, зачем об алкашне и их "подвиге" под действием боярышника рассказывать. А вот Фомин рассказывает", – написал военный.

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"Буквально за несколько дней на этой же позиции (Золотое-5, где ликвидировали 4 террористов – Ред.) погибло ещё 2 человека", – рассказал Фомин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее террористы заявили, что ВСУ якобы открыли огонь по ним на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

В экстренном сообщении пресс-службы "Народной милиции Луганской народной республики" было сказано, что в результате 4 боевика убиты, еще 4 получили ранения различной степени тяжести. Им устроили показательные похороны.

Кроме того, в сети сообщили, что перед этим в пьяных перестрелках в "4-й бригаде" погибло три "военнослужащих". Вероятно, о них и говорил Фомин.

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