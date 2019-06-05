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"Л/ДНР" потребовали срочных переговоров с Киевом: в чем дело

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В "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем Донбасса.

Такую инициативу выдвинули представители псевдореспублик в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске 5 июня, передает ТАСС, ссылаясь на участницу переговоров, "главу МИД ДНР" Наталью Никонорову.

При этом последняя подчеркнула, что в "Л/ДНР" ожидали от новых представителей Украины "изменения риторики в пользу конструктивного подхода".

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"В связи с этим мы подняли вопрос о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – "республиками" и Украиной – в рамках работы профильной группы по вопросам экономики", – сказала Никонорова.

"Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию "украинской экономической блокады", согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности, а также налаживание механизма выплат гражданам "республик" компенсации за ущерб, причиненный украинскими властями вследствие блокады, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам", – заявила пособница оккупантов.

Иллюстрация

Иллюстрация

IpNews

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Во время брифинга Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него нет заграничного паспорта, после чего Зеленский публично затроллил политика.

Напомним, 2 октября 2018 года Кучма официально ушел с переговоров в Минске, его заменил Руслан Демченко.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в МинскеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
переговоры по ДонбассуДНРНовости ДНРНовости ЛНРНовости Донбассаэкономика
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леня зе
леня зе
та уже партия разыграны.попкорн пиво.кому повестка на могилизацию.сакашвили нах приехал.полюбопытствуйте чем занимается его жена.
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