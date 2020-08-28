"Л/ДНР" потеряли 50 террористов за месяц перемирия – разведка ВСУ

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня российские террористы на Донбассе потеряли 50 наемников убитыми и ранеными.

Об этом узнала украинская разведка, сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Защитники уточнили, что все потери оккупантов являются небоевыми.

"Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. С момента начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня от 27 июля враждебные подразделения потеряли 21 человека погибшими и 29 ранеными и травмированными. Все потери небоевые. Среди них – подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы".

Кроме того, ВСУ узнали, что морально-психологическое состояние во враждебных подразделениях крайне низкое. Усугубляет ситуацию в рядах захватчиков и существенная неукомплектованность личным составом. Эту проблему террористы хотят решить, используя потенциал мирного населения мужского пола и привлекая их к контрактной службе. Впрочем, такие попытки бесполезны.

"Агитационная кампания и призывы идти служить в армию "псевдореспублик" не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась. Теперь оккупационная власть решила провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 000 новобранцев. Такая новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что незаконная власть обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ", – сообщается в сводке штаба ООС.

Защитники Украины отметили, что оккупанты доверия у людей Донбасса не имеют, поэтому служить их главарям никто не желает. Поэтому идея набрать в свои подразделения до 10 000 срочников оказалась под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 августа один раз нарушили режим прекращения огня, осуществив неприцельные выстрелы. Огневые провокации из подствольного и ручного противотанкового гранатометов были зафиксированы в районе Авдеевки.