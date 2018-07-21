"Л/ДНР" после затишья пошли в атаку: ранены бойцы ВСУ

В пятницу, 20 июля, противник 29 раз открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березовой, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополь обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы", - сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о строительстве взводно-опорных пунктов у Троицкого и продвижении украинской армии на три километра вперед.