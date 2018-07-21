МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Л/ДНР" после затишья пошли в атаку: ранены бойцы ВСУ

2.8тЧитать новость на украинском

В пятницу, 20 июля, противник 29 раз открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березовой, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополь обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы", - сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения.

Новости
Популярный в Украине мобильный оператор перестал работать в "Л/ДНР": озвучена причина

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен.

Новости
Завхоз "ДНР" сдал российских офицеров: появились фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о строительстве взводно-опорных пунктов у Троицкого и продвижении украинской армии на три километра вперед.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
Свинки напросились вот и получили ответку.
Ответить
3
0

Наши блоги