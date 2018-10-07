Бои на Донбассе: террористы ''Л/ДНР'' решились устроить перестрелку с ВСУ

С полуночи до 11 часов 7 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины террористы "Л/ДНР" совершили три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ.

Во время брифинга спикер Минобороны подполковник Максим Праута пояснил, что террористы применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и артилерию, передает пресс-служба ведомства.

По его данным, на луганском направлении на один из опорных пунктов в районе Новолуганского боевики совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а по позициях вблизи Крымского в течение 20 минут вели огонь из вооружения БМП со стороны оккупированного Желобка.

"На донецком направлении утро началось с довольно длительного обстрела позиций подразделений Объединенных сил неподалеку Водяного из артиллерии калибра 122-мм, 120-х минометов и вооружения БМП. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Ужовка", - добавил Праута.

В общем с начала текущих суток, по информации Минобороны, боевики выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 3 артиллерийские снаряды 122-го калибра, а также 13 мин калибра 120 мм.

"Наши военные были вынуждены дважды открывать огонь в ответ. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток не зафиксировано, украинские войска уверенно держат ситуацию под контролем", - резюмировал Праута.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 6 октября, Объединенные силы уничтожили на Донбассе четырех боевиков и ранили еще восемь.