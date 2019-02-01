"Л/ДНР" понесли огромные потери на Донбассе: наемники начали бежать

В январе 2019 года Объединенные силы на Донбассе нанесли террористам огромные потери.

В частности, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" ликвидировали около 75 боевиков и почти 59 наемников получили ранения различной степени тяжести. Такие данные приводит на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Небоевые потери составили семь оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности), девять получили ранения.

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики", – пояснил офицер.

По его словам, большинство боевиков разочарованы идеями "русского мира" и так называемой Новороссии, поэтому уходят из подразделений российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео мощного уничтожения позиций террористов в Луганской области. Военная операция была проведена летом 2018 года в зоне операции Объединенных сил.

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