"Л/ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе

В период со 2 по 8 июля пророссийские оккупанты на Донбассе потеряли семь военных.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей страннице в Facebook со ссылкой на сводку "Информационного сопротивления".

"В период со 2 по 8 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек: 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с", – уточнил он.

Кроме того, Россия продолжает снабжать "Л/ДНР" боеприпасами и горючим.

"Для обеспечения террористической деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК ВС РФ оперативной группировки российских оккупационных войск с территории России было доставлено около 2000 тонн ГСМ", – уточнил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результатебоевых действий на Донбассе 11 июля.

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