''Л/ДНР'' получили по зубам от ВСУ за подлую провокацию: детали жестких боев

В воскресенье, 20 января, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook, в течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник девять раз открывал огонь по позициям защитников Украины.

В сообщении уточняется, что в ответ на провокации ВСУ применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь", — сказано в сводке.

Кроме того, позиции ВСУ были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" террористы открывали огонь:

из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный;

дважды из гранатометов различных систем вблизи поселка Крымское.

Иллюстрация. ООС на Донбассе 112.ua

"Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии", — подытожили в сообщении. Подчеркивается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой.

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