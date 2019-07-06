"Л/ДНР" получили по зубам от ВСУ: подробности боев

В субботу, 6 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, никто из бойцов ВСУ не пострадал, но давать адекватный ответ "Л/ДНР" пришлось. Потери террористов уточняются.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханки - из стрелкового оружия;

возле Лебединского, по направлению Саханки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Марьинки, по направлению Трудовского - с миномета калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - с автоматического гранатомета;

неподалеку Богдановки, по направлению Петровского - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Хутор Вольный, по направлению Золотого-5 - с миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским, по направлению Донецка - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пострадали шесть украинских военнослужащих. Террористы нарушили режим тишины 28 раз.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал