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"Л/ДНР" получили по зубам от ВСУ: подробности боев

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В субботу, 6 июля, в зоне проведения ООС на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, никто из бойцов ВСУ не пострадал, но давать адекватный ответ "Л/ДНР" пришлось. Потери террористов уточняются.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханки - из стрелкового оружия;

  • возле Лебединского, по направлению Саханки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • на окраине Марьинки, по направлению Трудовского - с миномета калибра 82 мм;

  • в районе населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - с автоматического гранатомета;

  • неподалеку Богдановки, по направлению Петровского - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

  • в районе населенного пункта Хутор Вольный, по направлению Золотого-5 - с миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • рядом с Новотошковским, по направлению Донецка - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пострадали шесть украинских военнослужащих. Террористы нарушили режим тишины 28 раз.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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