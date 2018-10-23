''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов

Террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook опубликовал фото трех оккупантов, которых зовут Дмитрий Сметанин (1991 г.р.), Николай Калиниченко (1998 г.р.) и Александр Михайлов (1995 г.р.).

Сметанин (позывной "Демон") был снайпером и погиб, подорвавшись на мине. Информации о других террористах пока что нет.

Отметим, в сети оккупанты называют погибших "русскими героями" и "лучшими сынами русского мира".

Дмитрий Сметанин

Александр Михайлов

Николай Калиниченко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ рассказал о ликвидации 11 террористов в зоне проведения ООС.