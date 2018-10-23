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''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов

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Террористы "Л/ДНР" понесли очередные потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook опубликовал фото трех оккупантов, которых зовут Дмитрий Сметанин (1991 г.р.), Николай Калиниченко (1998 г.р.) и Александр Михайлов (1995 г.р.).

Сметанин (позывной "Демон") был снайпером и погиб, подорвавшись на мине. Информации о других террористах пока что нет.

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Минус 3: оккупанты понесли потери на Донбассе

Отметим, в сети оккупанты называют погибших "русскими героями" и "лучшими сынами русского мира".

''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов

Дмитрий Сметанин

''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов
Александр Михайлов

Александр Михайлов

''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов

Николай Калиниченко

''Л/ДНР'' получили по зубам: офицер ВСУ показал фото ликвидированных террористов

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ рассказал о ликвидации 11 террористов в зоне проведения ООС.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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