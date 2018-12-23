"Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе и понесли потери

В субботу, 22 декабря, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и один ранен. Ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

ВСУ на Донбассе ТСН

Кроме того, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, что на луганском направлении в районе населенного пункта Красногоровка — на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на мариупольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" активно продолжают раскручивать фейковые новости о том, что бойцы ВСУ якобы готовятся к сокрушительной атаке на Донбассе.

Подконтрольные оккупантам ресурсы утверждают, что жесткие бои ожидаются в районе авдеевской промышленной зоны к концу военного положения в Украине (26 декабря).