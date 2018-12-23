МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе и понесли потери

6.7тЧитать материал на украинском

В субботу, 22 декабря, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и один ранен. Ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Новости
Добровольцы по принуждению: ветеран АТО рассказал о новых преступлениях ''Л/ДНР''

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

ТСН

Кроме того, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, что на луганском направлении в районе населенного пункта Красногоровка — на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на мариупольском направлении.

Война за независимость: "Л/ДНР" получили по зубам на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" активно продолжают раскручивать фейковые новости о том, что бойцы ВСУ якобы готовятся к сокрушительной атаке на Донбассе.

Подконтрольные оккупантам ресурсы утверждают, что жесткие бои ожидаются в районе авдеевской промышленной зоны к концу военного положения в Украине (26 декабря).

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
10
Смешно
8
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
"...обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия". Ни в кого не попали. Стреляли по воробьям?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Опять бравые хохлы пару конно -бурятских дивизий отправили к праотцам. Сильнейшая армия Европы как никак)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Потерьнет, расходимся. Но не забываем про вечернее стояние на коленях перед гробами потерьнетов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги