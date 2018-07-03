МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Л/ДНР" подставили ВСУ на Донбассе: ушли с потерями

8.2тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе в очередной раз сорвали договоренности о "хлебном перемирии" на Донбассе и 2 июля 21 раз накрыли огнем украинских защитников.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи и не поддавались на провокации врага, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Новости
Более 80 ликвидированных: стало известно о серьезном успехе Объединенных сил на Донбассе

За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотое-4 и получил адекватный ответ.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов.

Новости
"Крым и Донбасс не нужны": писательница раскрыла истинную цель Путина

Горячее всего было на мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединский. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 июня, Объединенные силы восстановили контроль над поселком Золотое-4 Попаснянского района (бывшее Партизанское) в так называемой серой зоне Луганской области.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
8
Смешно
8
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
мокшанский солдофон хлеборезку свою закрой а то зубья последние свом будеш в коробочке носить
Ответить
0
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения." Совсем запизделись, пропагандоны, там либо боевики, либо российские войска.А российские войска в Крыму, куда сцыкливое стадо под названием ВСУ очкует соваться
Ответить
0
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Хохлы, почему на границе с нашим Крымом тихо и никто провокаций не устраивает?
Ответить
0
1
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Русский Солдат, элементарно, потому что там реальные российские войска, а они только с воображаемыми воюют
Ответить
0
1

Наши блоги