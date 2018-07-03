"Л/ДНР" подставили ВСУ на Донбассе: ушли с потерями

Террористы на Донбассе в очередной раз сорвали договоренности о "хлебном перемирии" на Донбассе и 2 июля 21 раз накрыли огнем украинских защитников.

Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи и не поддавались на провокации врага, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций на восточной окраине Золотое-4 и получил адекватный ответ.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов.

Горячее всего было на мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединский. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 июня, Объединенные силы восстановили контроль над поселком Золотое-4 Попаснянского района (бывшее Партизанское) в так называемой серой зоне Луганской области.