Террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", двое бойцов получили ранения.

Об инциденте сообщил штаб ООС в Facebook вечером в субботу, 29 февраля. Оккупанты Путина применили противотанковый ракетный комплекс.

"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц", – подчеркнули в сводке.

Террористы обстреляли ВСУ возле КПВВ "Марьинка"

Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме.

Карта ООС за 29 февраля Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях.

Так, за период с 19 по 27 февраля боевики потеряли убитыми девять человек личного состава.

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