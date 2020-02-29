Террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", двое бойцов получили ранения.
Об инциденте сообщил штаб ООС в Facebook вечером в субботу, 29 февраля. Оккупанты Путина применили противотанковый ракетный комплекс.
"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц", – подчеркнули в сводке.
Террористы обстреляли ВСУ возле КПВВ "Марьинка"
Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.
Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме.
Карта ООС за 29 февраля
Минобороны
Как писал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях.
Так, за период с 19 по 27 февраля боевики потеряли убитыми девять человек личного состава.
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