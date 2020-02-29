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29 февраля • обновлено в 21:01
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"Л/ДНР" подло ударили по ВСУ возле КПВВ "Марьинка": есть раненые

9.1т
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Террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", двое бойцов получили ранения.

Об инциденте сообщил штаб ООС в Facebook вечером в субботу, 29 февраля. Оккупанты Путина применили противотанковый ракетный комплекс.

"Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц", – подчеркнули в сводке.

Террористы обстреляли ВСУ возле КПВВ "Марьинка"

Террористы обстреляли ВСУ возле КПВВ "Марьинка"

Пропуск через КПВВ "Марьинка" временно приостановлен. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме.

Карта ООС за 29 февраля

Карта ООС за 29 февраля

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях.

Так, за период с 19 по 27 февраля боевики потеряли убитыми девять человек личного состава.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять накуканили ВСУшных алкашей.
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3
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным по-дох один ВСУшник и два калеки. Месяц начался славно.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Этого не может быть!!! Так как вчера обозреватель написал, что разгромлены все войска Путина!!! От куда на незалежную " подло ударили ", и кто???????
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3
2 из 4 ответов | показать все
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, не просто-прижаться - а и порадовать ненькой
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1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Андрущенко Владимир, канешна шучу, дурачек !
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1
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