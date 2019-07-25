"Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

Один украинский воин был ранен во время обстрела вооруженными формированиями России Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Как стало известно, с начала суток 25 июля "Л/ДНР" один раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

До этого, 24 июля, наемники РФ придерживались режима прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – отметили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские оккупанты на Донбассе могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

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