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"Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

4.3т Читать материал на украинском

Один украинский воин был ранен во время обстрела вооруженными формированиями России Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Как стало известно, с начала суток 25 июля "Л/ДНР" один раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

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До этого, 24 июля, наемники РФ придерживались режима прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – отметили в ОС.

"Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе: у Украины потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские оккупанты на Донбассе могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

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Тема
Война на Донбассе
Теги
Новости ДНР террористы "ДНР"
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hunt andres
hunt andres
Подло? Ну-ну....
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ударили по ВСУ? А что тогда за оборванцы га фотографии рядом с заголовком?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё один долболоб решил изучить устройство гранаты)))))))))
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