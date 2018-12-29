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"Л/ДНР" подло сорвали перемирие на Донбассе

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Террористы "Л/ДНР" сорвали режим тишины на Донбассе, который вступил в силу в полночь 29 декабря.

"Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностям, достигнутым трехстороннего контактной группой по введению бессрочного режима "тишина" на всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов", — сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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Под обстрел попали позиции ОС вблизи поселка Железное, что на горловском направлении.

Днем ранее, 28 декабря, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на луганском и мариупольском направлениях. Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, водяное на мариупольском направлении", — добавили военные.

В результате боевых действий один украинский воин получил ранения. Один оккупант был уничтожен, двое — ранены 28 декабря.

"ДНР"

bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз перемирие на Донбассе объявляли 29 августа, назвав его "школьным", однако оккупанты его сразу же нарушили.

До этого в течение "хлебного перемирия", которое продлилось с 1 июля по 20 августа, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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минин евген
минин евген
а чего от кацапских мразей еще одидать можно. ссыкливое, подленькое стадо рогатых и немытых.
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