''Л/ДНР'' подло обстреляли ВСУ и получили жесткий ответ

В воскресенье, 30 сентября, российские оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что данные отслеживались в период от 7 до 18 часов. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, террористы не применяли.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединский", - сказано в сводке.

Ситуация на Донбассе 30 сентября

В случае угрозы жизни, как передает пресс-центр, военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмировали в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей.