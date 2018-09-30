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''Л/ДНР'' подло обстреляли ВСУ и получили жесткий ответ

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В воскресенье, 30 сентября, российские оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что данные отслеживались в период от 7 до 18 часов. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, террористы не применяли.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединский", - сказано в сводке.

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''Л/ДНР'' подло обстреляли ВСУ и получили жесткий ответ

Ситуация на Донбассе 30 сентября

В случае угрозы жизни, как передает пресс-центр, военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмировали в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с места взрыва в оккупированной Горловке, во время которого погибло трое детей.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаООСВооруженные силы Украины
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Моня
Моня
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны бандерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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