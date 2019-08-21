"Л/ДНР" подло нарушили перемирие и ранили бойца ВСУ

На Донбассе во вторник, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.
В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. Обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ВСУ на Донбассе
"ТСН"
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов:
неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутового – из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела:
недалеко от Южного – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Луганского – из гранатометов различных систем.
Сначала текущих суток, 21 августа, зафиксировано два обстрела боевиков – неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кировский районный суд города Кропивницкий постановил взыскать с государства-агрессора России в пользу супруги погибшего офицера-вертолетчика ВСУ Александра Сабады Татьяны и сыновей – Олега и Максима – моральный ущерб в размере 5 миллионов 842 тысячи 800 гривен.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.