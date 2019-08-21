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"Л/ДНР" подло нарушили перемирие и ранили бойца ВСУ

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На Донбассе во вторник, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. Обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"ТСН"

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов:

  • неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Гнутового – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела:

  • недалеко от Южного – из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Луганского – из гранатометов различных систем.

Сначала текущих суток, 21 августа, зафиксировано два обстрела боевиков – неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кировский районный суд города Кропивницкий постановил взыскать с государства-агрессора России в пользу супруги погибшего офицера-вертолетчика ВСУ Александра Сабады Татьяны и сыновей – Олега и Максима – моральный ущерб в размере 5 миллионов 842 тысячи 800 гривен.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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