"Л/ДНР" подло нарушили перемирие и ранили бойца ВСУ

На Донбассе во вторник, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. Обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе "ТСН"

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов:

неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутового – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела:

недалеко от Южного – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Луганского – из гранатометов различных систем.

Сначала текущих суток, 21 августа, зафиксировано два обстрела боевиков – неподалеку Новомихайловки и близ Водяного. О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кировский районный суд города Кропивницкий постановил взыскать с государства-агрессора России в пользу супруги погибшего офицера-вертолетчика ВСУ Александра Сабады Татьяны и сыновей – Олега и Максима – моральный ущерб в размере 5 миллионов 842 тысячи 800 гривен.

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