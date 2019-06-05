"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: произошла трагедия

В среду, 5 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Талаковка, по направлению населенного пункта Пикуза – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Азов – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новогригорьевка, из района населенного пункта Староласпа – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Золотое-5.

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Отмечается также, что 4 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 29 административных правонарушений и раскрыли 28 уголовных преступлений, четыре из которых связаны с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы восемь человек.

Нарушения были обнаружены также пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины. Были изъяты материальные ценности по признаку контрабанды на общую сумму более 157 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.

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