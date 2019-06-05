ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: произошла трагедия

3.4тЧитать материал на украинском

В среду, 5 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Новости
Война за независимость Украины: на Донбассе подло убили трех военных ВСУ

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: произошла трагедия

IpNews

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Талаковка, по направлению населенного пункта Пикуза – из ручных противотанковых гранатометов;

  • в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Азов – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Новогригорьевка, из района населенного пункта Староласпа – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Золотое-5.

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: произошла трагедия

mediarnbo.org

Отмечается также, что 4 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 29 административных правонарушений и раскрыли 28 уголовных преступлений, четыре из которых связаны с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы восемь человек.

Нарушения были обнаружены также пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины. Были изъяты материальные ценности по признаку контрабанды на общую сумму более 157 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаВСУООС
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
39
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
цитирую карпюка, которого сегодня здесь публиковали: от такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага. Таким и должно быть принуждение к миру. И знаете, что там самое интересное? Там сейчас перестали стрелять. Мораль ясна?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
А в этот момент Кучма предлагает снять блокаду с ОРДЛО!Наверное ему Медведчук заплатил?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Трубицын Александр
Трубицын Александр
СОСЕДНИЙ ЗАГОЛОВОК: "Потеряли взвод убитыми": появились детали блестящей операции ВСУ под Водяным - ЗНОВУ ЗРАДОПЭРЭМОГА? :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Трубицын Александр, не запам'ятовуй ТАКЕ слово!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения