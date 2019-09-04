"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: много раненых

Четверо украинских воинов были ранены в результате боевых действий на Донбассе 3 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
два раза неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;
около Водяного из запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкое – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Гнутово – со станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Троицкого из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;
неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе 2 сентября.
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