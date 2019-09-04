"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: много раненых

Четверо украинских воинов были ранены в результате боевых действий на Донбассе 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

около Водяного из запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкое – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово – со станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Троицкого из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе 2 сентября.

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