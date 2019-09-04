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4 сентября • обновлено в 07:56
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"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: много раненых

2.4т Читать материал на украинском

Четверо украинских воинов были ранены в результате боевых действий на Донбассе 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • два раза неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • около Водяного из запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотроицкое – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Гнутово – со станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Троицкого из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: много раненых

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Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе 2 сентября.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
донбассцы защищают свои дома всу незалежность. кто прав?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Защитники ДНР подло ранили захватчиков?А каратели мощно феерично убивали их детей!
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