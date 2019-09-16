"Л/ДНР" ночью подло атаковали ВСУ: есть потери

Украинский воин был ранен в результате вражеского обстрела ВСУ на Донбассе 16 сентября. С начала суток вооруженные формирования России ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. 15 сентября противник открывал огонь по украинским воинам 16 раз.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;
вблизи Водяного – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
в районе Зайцево и вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса. Волкер сделал заявление о завершении войны.
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