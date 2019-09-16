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16 сентября • обновлено в 08:02
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"Л/ДНР" ночью подло атаковали ВСУ: есть потери

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Украинский воин был ранен в результате вражеского обстрела ВСУ на Донбассе 16 сентября. С начала суток вооруженные формирования России ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. 15 сентября противник открывал огонь по украинским воинам 16 раз.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;

  • вблизи Марьинки – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;

  • в районе Зайцево и вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм.

"Л/ДНР" ночью подло атаковали ВСУ: есть потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса. Волкер сделал заявление о завершении войны.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Все эти потери небоевые,ВСУшные алкаши подрываются на своих минах,если ДНР и ДНР стреляло в ответ, то навоза ВСУшного было по штук десять за день.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Это все третья сила бирюкова
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Ронович Рон
Ронович Рон
Опять подло ??? Да что же это такое, когда они как ВСУ начнут бить благородно ?
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