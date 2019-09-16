"Л/ДНР" ночью подло атаковали ВСУ: есть потери

Украинский воин был ранен в результате вражеского обстрела ВСУ на Донбассе 16 сентября. С начала суток вооруженные формирования России ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. 15 сентября противник открывал огонь по украинским воинам 16 раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;

в районе Зайцево и вблизи Травневого – из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса. Волкер сделал заявление о завершении войны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!