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"Л/ДНР" подло атаковали бойцов ВСУ: есть раненые

4.6т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 13 июля, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, с начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

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Террористы обстреляли позиции ВСУ возле таких населенных пунктов: Широкино, Опытное, Водяное, Новотроицкое и Зайцево.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

"Л/ДНР" подло атаковали бойцов ВСУ: есть раненые

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы пожаловались на то, что их потери резко увеличились в 3-4 раза. По их словам, украинцы "смешивают с землей" так называемые "корпуса" оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Подожди, а почему "подло атаковали"? Не предупредили, что ли?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Шахтёры мощно пердолят гей-атошников!
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, майдановские нацисты продолжают ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Golan Sim, нацисты - те, кто прёт наемников и оружие на Донбасс с востока
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