"Л/ДНР" подло атаковали бойцов ВСУ: есть раненые

В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 13 июля, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, с начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

Террористы обстреляли позиции ВСУ возле таких населенных пунктов: Широкино, Опытное, Водяное, Новотроицкое и Зайцево.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы пожаловались на то, что их потери резко увеличились в 3-4 раза. По их словам, украинцы "смешивают с землей" так называемые "корпуса" оккупантов.

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