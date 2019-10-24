Оккупанты устроили мощные обстрелы на Донбассе: ранены гражданские и воин ВСУ

Террористы "Л/ДНР" в четверг, 24 октября, 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного военнослужащего Объединенных сил.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС. Кроме того, российские наемники около 10:30 с автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода".

В результате ранения получили двое гражданских лиц. Уточняется, что работники проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай.

Новости ВСУ показали мощное видео разгрома позиции террористов на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе Instagram uaf_general_staff

Пресс-центр Объединенных сил подчеркнул, что от места, где было зафиксировано обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров.

"По тактико-техническим характеристикам, выстрелы из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета – 2100 метров (с выстрелом ГПД-30)", – сказано в сообщении.

В целом позиции украинских подразделений противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 8 обстрелов по позициям Объединенных сил:

трижды вблизи Марьинки по направлению Трудовской – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Талаковки по направлению н.п. Пикузы – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

возле Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Славного по направлению Оленевки – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки – со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций:

у Золотого-4 (не участок разведения) по направлению Золотого-5 – с автоматических гранатометов;

неподалеку от Зайцево – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Троицкого по направлению Калинового – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как писал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не погиб и не пострадал в результате обстрелов на Донбассе 23 октября. Всего за сутки противник 22 раза нарушил режим прекращения огня.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал