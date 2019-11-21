"Л/ДНР" сменили тактику: на Донбассе пострадали трое бойцов ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 21 ноября, террористы "Л/ДНР" четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В результате боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС.

Уточняется, что противник обстрелял позиции украинских подразделений с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Шумов – с противотанкового ракетного комплекса;

у Кондрашовки-Новой – с подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил:

у Водяного – из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;

неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, семеро украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 ноября. В связи с этим украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым.

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