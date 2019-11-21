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21 ноября • обновлено в 19:43
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"Л/ДНР" сменили тактику: на Донбассе пострадали трое бойцов ВСУ

1.1т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 21 ноября, террористы "Л/ДНР" четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В результате боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС.

Уточняется, что противник обстрелял позиции украинских подразделений с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Шумов – с противотанкового ракетного комплекса;

  • у Кондрашовки-Новой – с подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил:

  • у Водяного – из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

Карта ООС

Как писал OBOZREVATEL, семеро украинских воинов получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 ноября. В связи с этим украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости ДНР Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Задача дня целая футбольная команда калек.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Потери ВСУ с начала месяца вместе с нациками 17-200 32-300.Чем на это ответит сказочник Штефан дырявый ,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день страйк.Пачками ган-дошат,ВСУшный навоз.
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