''Л/ДНР'' обстреляли позиции ВСУ и получили мощную ''ответку''

В понедельник, 24 сентября, российские оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожено, четверо ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на горловском направлении. По опорному пункту наших войск возле Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитникам Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что террористы на Донбассе обстреливают позиции украинских военных у побережья Азовского моря из новейших российских винтовок.