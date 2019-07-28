"Л/ДНР" обстреляли КПП на Донбассе: фото последствий

Российские оккупанты 28 июля пошли на новые провокации на Донбассе, несмотря на приказ о соблюдении бессрочного перемирия.

По данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, наемники обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного оружия.

"В 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых оставил сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля", – уточнили в ведомстве.

Последствия обстрела ООС / Facebook

В штабе добавили, что огонь противник вел по направлению террикона "Крокодил". Украинские военные не поддались на провокации.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей" – резюмировали в штабе.

Следы от пуль ООС / Facebook

Пули ООС / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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