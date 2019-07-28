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"Л/ДНР" обстреляли КПП на Донбассе: фото последствий

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Российские оккупанты 28 июля пошли на новые провокации на Донбассе, несмотря на приказ о соблюдении бессрочного перемирия.

По данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, наемники обстреляли КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного оружия.

"В 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых оставил сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля", – уточнили в ведомстве.

Последствия обстрела

Последствия обстрела

ООС / Facebook

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В штабе добавили, что огонь противник вел по направлению террикона "Крокодил". Украинские военные не поддались на провокации.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей" – резюмировали в штабе.

Следы от пуль

Следы от пуль

ООС / Facebook

Пули

Пули

ООС / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Перемирие на Донбассе
Место
Украина
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
А этот Евгэн Цимбалюк,не хоче розповисты,скильки за вс т.н.перемирення вбито гражданських людей ЛДНР,а скильки пидконтрольных Киеву гражданських людей?Давай Цимбалюк,будэмо чэкаты видповиди вид тэбэ,ну якщо ты неу юпци.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Что за трёп, если ОБСЕ опровергает присутствие вооружённых формирований РФ в Донбассе? Тем более провокационный огонь по ВСУ ведёт Азов и всем это известно, кроме Украины)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гражданин ЕС, Так Путин же купил ОБСЕ.
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