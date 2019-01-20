''Л/ДНР'' несут потери: ВСУ отчитались о мощной ''ответке'' на Донбассе

В субботу, 19 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки, один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

"Депо"

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись:

дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино; из гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка;

дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;

трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь;

дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм., из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!