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''Л/ДНР'' несут потери: ВСУ отчитались о мощной ''ответке'' на Донбассе

3.3тЧитать материал на украинском

В субботу, 19 января, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки, один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

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''Л/ДНР'' несут потери: ВСУ отчитались о мощной ''ответке''

"Депо"

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись:

  • дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино; из гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

  • дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка;

  • дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;

  • трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополь;

  • дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм., из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

''Л/ДНР'' несут потери: ВСУ отчитались о мощной ''ответке''

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Всё то у вас "мощно" ...
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
"Солдаты ВСУ СКУПАЮТ ВЕСЬ АЛКОГОЛЬ МАРЬИНКИ И ПЬЯНЫМИ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Боевики ВСУ скупают алкоголь во всех магазинах марьинки и потом, пьяные открывают огонь во всех направлениях. Об этом рассказали военнослужащие на позиция народной милиции ДНР. Обстановка… пока что спокойный день, обустраиваем свой быт, наводим порядки. Днем бывает постреливают, украинским бойцам заняться нечем ни днем, ни ночью. Местные жители рассказывают, что скупают в магазинах всю водку, алкоголь и вечером начинают обстрелы, чтобы спровоцировать нас на ответные действия. И минометы работают, и СПГ работают, и БМП работают», — рассказывают военнослужащие НМ ДНР."
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А почему не написано сколько карателей загинуло до т.н.,,ответки’’?
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