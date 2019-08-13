"Л/ДНР" не виноваты? Появились новые подробности трагической гибели воина ООС

Воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Дашковец, который скончался в больнице имени Мечникова в Днепре, получил ранения, вероятно, вследствие неосторожного обращения с личным оружием.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Напомним, украинский защитник умер 13 августа в результате сквозного пулевого ранения в голову.

Командование части сообщило, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства вблизи населенного пункта Широкино (Донецкая область) и которые в дальнейшем привели к его смерти, не были результатом огневого поражения со стороны противника.

Досудебное расследование по данному факту продолжается, обстоятельства смерти воина ВСУ устанавливают правоохранители.

Иллюстрация. Потери ВСУ РБК-Украина

Погибший воин ВСУ Дмитрий Дашковец Сообщество "Мирополь" в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа оккупанты убили на Донбассе младшего лейтенанта НГУ Романа Романенко из Днепра.

6 августа в результате атаки террористов в зоне ООС погибли четыре украинских морпеха – Александр Шарко, Владислав Рак, Сергей Шандра и Василий Курдов.

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