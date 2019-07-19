"Л/ДНР" выступили против Медведчука: Пушилин сделал заявление о Донбассе

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что план главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об автономии Донбасса не был согласован с "Л/ДНР".

Об этом сообщают информационные ресурсы, подконтрольные террористам. Напомним, ранее Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия согласны на его "план по установлению мира на Донбассе", который предусматривает создание автономного региона.

"Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным", – сказал Пушилин.

Он добавил, что с главой группировки "ЛНР" Леонидом Пасечником опирается "только на Минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом безопасности ООН".

"Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", – добавил Пушилин.

Медведчук и Пушилин Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком. Это произошло в Санкт-Петербурге, куда украинский политик прилетел из Страсбурга.

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