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"Л/ДНР" выступили против Медведчука: Пушилин сделал заявление о Донбассе

9.1т Читать материал на украинском

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что план главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об автономии Донбасса не был согласован с "Л/ДНР".

Об этом сообщают информационные ресурсы, подконтрольные террористам. Напомним, ранее Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия согласны на его "план по установлению мира на Донбассе", который предусматривает создание автономного региона.

"Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным", – сказал Пушилин.

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Он добавил, что с главой группировки "ЛНР" Леонидом Пасечником опирается "только на Минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом безопасности ООН".

"Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", – добавил Пушилин.

Медведчук и Пушилин

Медведчук и Пушилин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком. Это произошло в Санкт-Петербурге, куда украинский политик прилетел из Страсбурга.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Денис Пушилин Виктор Медведчук Александр Пасечник
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР политика
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Это всего лишь разборки между кремлёвскими башнями, между Сурковым и Медведчуком
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия согласны на его план ? Алени, ну и кто из вас теперь будет отрицать участие России в войне ? Кто тут всё время писал: да мы не при делах ? Вы просто пи.доб.лы, что неудивительно ! Это кум вашего боХа заявляет, на минуточку ! А по теме: по ходу пошёл слив, республики будут играть в самостоятельность, а потом ... Аминь !
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