''Л/ДНР'' нарушили режим перемирия на Донбассе и получили по зубам: все подробности боев

В пятницу 4 января, российские оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, двое оккупантов погибло и один получил ранения.За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений, сообщает пресс-центр ООС.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Война на Донбассе Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 1 января 2019 года погиб боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.