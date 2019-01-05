МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Л/ДНР'' нарушили режим перемирия на Донбассе и получили по зубам: все подробности боев

748Читать материал на украинском

В пятницу 4 января, российские оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, двое оккупантов погибло и один получил ранения.За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений, сообщает пресс-центр ООС.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Новости
Война за независимость: штаб ООС сообщил отличные новости с Донбасса

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Сегодня

Война за независимость: ''Л/ДНР'' нарушили режим перемирия на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 1 января 2019 года погиб боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги