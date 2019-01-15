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''Л/ДНР'' напали на ВСУ на Донбассе: появились трагические новости

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В понедельник, 14 января, на Донбассе вновь оживились бои, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

В то же время, бойцы за сутки ликвидировали четырех оккупантов, еще двое были ранены, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

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На Донбассе внезапно разгорелись жесткие бои: ВСУ сообщили о проблемах

''Л/ДНР'' напали на ВСУ на Донбассе: появились трагические новости

"Лига"

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское , из гранатометов – в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Трехизбенка.

''Л/ДНР'' напали на ВСУ на Донбассе: появились трагические новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 января, несколько террористов "ДНР" были ликвидированы воинами Вооруженных сил Украины при попытке атаковать их позиции.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Прихожане СЦУки, ведь только вчера объявили о перемоге, минус семь у террористов! Шо происходит? Куды памперсы с кетановом высылать? Ау, дура присвоившая себе фамилию Юсуповых, эй, гей, мирославчик!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да, и рядом опрос: какой-то мудила предложил гениальную идею штурмовать Донбасс. Да уж... Кто на кого нападает все время.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Л/ДНР напали на ВСУ на Донбассе. Все воены света массово сдаются в плен,где их ждет горячий суп, мыло, теплая одежда и даже кино.
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