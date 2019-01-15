''Л/ДНР'' напали на ВСУ на Донбассе: появились трагические новости

В понедельник, 14 января, на Донбассе вновь оживились бои, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

В то же время, бойцы за сутки ликвидировали четырех оккупантов, еще двое были ранены, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

"Лига"

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское , из гранатометов – в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Трехизбенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 января, несколько террористов "ДНР" были ликвидированы воинами Вооруженных сил Украины при попытке атаковать их позиции.

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