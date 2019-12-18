"Л/ДНР" нанесли смертельный удар: появились трагические новости с Донбасса

Во вторник, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов, сообщает пресс-центр ОС.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

ООС на Донбассе "ТСН"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Уильям Тейлор заявил, что глава России Владимир Путин готов уйти из Донбасса, поскольку у него есть способ сделать это без имиджевых потерь для своей страны.

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