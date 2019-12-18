"Л/ДНР" нанесли смертельный удар: появились трагические новости с Донбасса

Во вторник, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов, сообщает пресс-центр ОС.
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.
ООС на Донбассе
"ТСН"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:
дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Уильям Тейлор заявил, что глава России Владимир Путин готов уйти из Донбасса, поскольку у него есть способ сделать это без имиджевых потерь для своей страны.
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