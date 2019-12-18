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18 декабря • обновлено в 08:34
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"Л/ДНР" нанесли смертельный удар: появились трагические новости с Донбасса

3.6т
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Во вторник, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов, сообщает пресс-центр ОС.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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ООС на Донбассе

"ТСН"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

  • дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • рядом с населенным пунктом Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

"Л/ДНР" нанесли удар: появились трагические новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Уильям Тейлор заявил, что глава России Владимир Путин готов уйти из Донбасса, поскольку у него есть способ сделать это без имиджевых потерь для своей страны.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы! вы понимаете, что мы вас можем вбомбить в Средние века? и вы будете сидеть в подвалах, без света, без тепла, и без еды.... дети Донбасса будут ходить в школу, а ваши дети будут сидеть в подвалах... вы это понимаете?____
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сначала надо войти и уже потом уйти
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Снайпер метко угаманил биомассу хохля-тскую.
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