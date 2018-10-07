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''Л/ДНР'' накрыли ВСУ запрещенным оружием: подробности атаки

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В воскресенье, 7 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом оккупанты трижды применили запрещенное Минскими соглашениями оружие, информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Екатериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, с вооружения боевой машины пехоты открывал огонь по опорному пункту наших войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82 мм и вел снайперский огонь", - сказано в сводке.

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Отмечается, что в результате боев украинским военнослужащим удалось избежать потерь. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе развязались жесткие бои, по итогам которых ВСУ понесли потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Праздничный салют в честь дня рождения ПУТИНА! а на петюнин взрывались склады с боеприпасами после того,как свидомые часть оных спиздили,а остальное спалили по пьяни.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
"...накрыли ВСУ запрещенным оружием:- украинским военнослужащим удалось избежать потерь." Значит- не накрыли? Или не удалось избежать потерь?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шо опять украинцев постригли. Теперь можно воду горячую тушами греть
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