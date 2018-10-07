''Л/ДНР'' накрыли ВСУ запрещенным оружием: подробности атаки

В воскресенье, 7 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом оккупанты трижды применили запрещенное Минскими соглашениями оружие, информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Екатериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, с вооружения боевой машины пехоты открывал огонь по опорному пункту наших войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82 мм и вел снайперский огонь", - сказано в сводке.

Отмечается, что в результате боев украинским военнослужащим удалось избежать потерь. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе развязались жесткие бои, по итогам которых ВСУ понесли потери.