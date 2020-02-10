"Л/ДНР" накрыли ВСУ адским огнем на Донбассе: пролилась кровь

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 9 февраля. Всего за сутки противник девять раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела.
два раза вблизи Лебединского – с 82-мм миномета (10 мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
недалеко от населенного пункта Новозвановка – со станкового противотанкового гранатомета (три выстрела);
три раза в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 152 мм (10 снарядов) и 122 мм (21 снаряд), из минометов калибра 120 мм (пять мин) и 82 мм (15 мин), а также из автоматических станковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL,ранее главарь "ДНР" признался, что террористы разграбили гостиницу в Донецке.
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