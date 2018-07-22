"Л/ДНР" мощно ударили по ВСУ: Украина ответила

Террористы "Л/ДНР" в воскресенье, 22 июля, провели четыре обстрела позиций ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе.

"Оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское", - сказано в сводке штаба ООС.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Потери террористов пока что неизвестны.

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"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в силах ООС похвастались новым успехом на Донбассе.