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30 октября • обновлено в 17:54
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По-тихому стянули силовиков: "Л/ДНР" устроили "войнушки" из-за отвода войск

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Главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в среду, 30 сентября, завили о начале "учений", к которым привлекут "силовые ведомства", на фоне разведения сил в Золотом.

Об этом сообщили ресурсы сепаратистов. Отмечается, что запланировано участие подразделений "МЧС", "Народной милиции" и "МВД" при "ДНР" и "ЛНР".

По утверждениям Пушилина и Пасечника, учения носят плановый характер. Примечательно, что ранее в СМИ о них не упоминалось.

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"Л/ДНР" устроили "учения" из-за отвода войск

"Л/ДНР" устроили "учения" из-за отвода войск

Пасечник заявил, что учения пройдут "в связи с обстрелами". Пушилин же указал, что мероприятие запланировано в связи с "прибытием в зону отвода украинских радикалов", что "может нести опасность для жизни мирного населения".

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персоны
Денис Пушилин Леонид Пасечник
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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