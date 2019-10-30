По-тихому стянули силовиков: "Л/ДНР" устроили "войнушки" из-за отвода войск

Главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в среду, 30 сентября, завили о начале "учений", к которым привлекут "силовые ведомства", на фоне разведения сил в Золотом.
Об этом сообщили ресурсы сепаратистов. Отмечается, что запланировано участие подразделений "МЧС", "Народной милиции" и "МВД" при "ДНР" и "ЛНР".
По утверждениям Пушилина и Пасечника, учения носят плановый характер. Примечательно, что ранее в СМИ о них не упоминалось.
"Л/ДНР" устроили "учения" из-за отвода войск
Пасечник заявил, что учения пройдут "в связи с обстрелами". Пушилин же указал, что мероприятие запланировано в связи с "прибытием в зону отвода украинских радикалов", что "может нести опасность для жизни мирного населения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе. Террористы "ЛНР" объявили об аналогичных мерах. Отвод войск должен завершиться в течение трех суток.
Украинская сторона настаивала, что перед разведением войск в течение семи дней в районе Золотого должен продержаться "режим тишины". Однако это условие так и не было выполнено – только 28 октября боевики пять раз осуществляли обстрелы позиций ВСУ.
Отвод войск проходит в рамках реализации мирного плана, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
Вслед за Золотым и Станицей Луганской разведение сил должно состояться в районе поселка Петровское.
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