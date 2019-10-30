По-тихому стянули силовиков: "Л/ДНР" устроили "войнушки" из-за отвода войск

Главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в среду, 30 сентября, завили о начале "учений", к которым привлекут "силовые ведомства", на фоне разведения сил в Золотом.

Об этом сообщили ресурсы сепаратистов. Отмечается, что запланировано участие подразделений "МЧС", "Народной милиции" и "МВД" при "ДНР" и "ЛНР".

По утверждениям Пушилина и Пасечника, учения носят плановый характер. Примечательно, что ранее в СМИ о них не упоминалось.

"Л/ДНР" устроили "учения" из-за отвода войск

Пасечник заявил, что учения пройдут "в связи с обстрелами". Пушилин же указал, что мероприятие запланировано в связи с "прибытием в зону отвода украинских радикалов", что "может нести опасность для жизни мирного населения".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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