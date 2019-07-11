"Л/ДНР" и ВСУ сцепились на Донбассе: есть большие потери

Один украинский воин погиб, еще семеро получили ранения и двое – боевые травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 июля.

В то же время семеро оккупантов были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Каменкой – из миномета калибра 82 мм;

два раза неподалеку Новотроицкого – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

на окраине Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического гранатомета;

трижды вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

два раза вблизи Березового – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

окраины Гранитного – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Красногоровка – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Богдановки – из миномета калибра 120 мм;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

два раза окраины Тарамчука - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

в районе населенного пункта Лебединское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз:

трижды вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм;

рядом с Причепиловкой – из минометов калибра 120 и 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из артиллерийской системы калибра 122 мм;

в районе населенного пункта Луганское – из миномета калибра 120 мм;

три раза окраины Южного – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Золотого-3 – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Попасной – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Новоалександровки – из миномета калибра 120 мм;

два раза в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды на окраине Новозвановки – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного – из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

два раза вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, зенитных установок и вооружения БМП;

неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы обстреляли автоколонну с главой Донетчины. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один боец получил ранения средней тяжести.

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