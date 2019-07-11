"Л/ДНР" и ВСУ сцепились на Донбассе: есть большие потери

Один украинский воин погиб, еще семеро получили ранения и двое – боевые травмы в результате боевых действий на Донбассе 10 июля.
В то же время семеро оккупантов были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Всего 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм;
рядом с Каменкой – из миномета калибра 82 мм;
два раза неподалеку Новотроицкого – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
на окраине Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического гранатомета;
трижды вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
два раза вблизи Березового – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов;
дважды неподалеку Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
окраины Гранитного – из противотанкового ракетного комплекса;
в районе населенного пункта Красногоровка – из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Богдановки – из миномета калибра 120 мм;
вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
два раза окраины Тарамчука - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
в районе населенного пункта Лебединское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз:
трижды вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм;
рядом с Причепиловкой – из минометов калибра 120 и 82 мм;
неподалеку Новотошковского – из артиллерийской системы калибра 122 мм;
в районе населенного пункта Луганское – из миномета калибра 120 мм;
три раза окраины Южного – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Золотого-3 – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
рядом с Попасной – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Новоалександровки – из миномета калибра 120 мм;
два раза в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
дважды на окраине Новозвановки – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Хутора Свободного – из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
два раза вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, зенитных установок и вооружения БМП;
неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 мм.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы обстреляли автоколонну с главой Донетчины. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один боец получил ранения средней тяжести.
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