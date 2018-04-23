"Л/ДНР" готовятся встретить Порошенко на Донбассе: разведка узнала подробности  

Террористы "ЛНР" могут совершить провокации во время визита президента Петра Порошенко на Донбасс.

Об этом сообщили в Пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на информацию управления разведки.

Так, оккупанты через подконтрольные СМИ распрастраняют "страшилки" о подготовке украинскими военными терактов. Отмечается, что "министерство госбезопасности "ЛНР" сообщило о подготовке военными оперативного командования "Луганск" диверсии на складе хранения взрывоопасных веществ ООО "Научно-производственное предприятие "Заря" в Рубежном. По словам оккупантов, диверсия должна произойти во время визита в зону АТО президента Петра Порошенко. Это может послужить дополнительным поводом для введения миротворцев на Донбасс.

В штабе АТО не исключают, что подобные заявления могут свидетельствовать о подготовке таких терактов самими оккупантами.

"Разведка штаба АТО не исключает вероятности подготовки и проведения таких терактов именно боевиками российско-оккупационный войск. Несмотря на это, штаб призывают руководство предприятий принять меры по усилению мер безопасности и охраны", - сказано в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что Украина заинтересована в стабильной работе объектов критической инфраструктуры Донбасса. Силы АТО продолжают неуклонного соблюдать минские договоренности по всей линии разграничения.

Как сообщал "Обозреватель", на российском телевидении заявили об угрозе "терактов", которые якобы готовят украинские националисты.